Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'in geliş tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi saat 21.00 sıralarında başladı ve 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan, usya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı. Erdoğan şöyle dedi:

- Esir konusunda şu anda Ukrayna tarafını dinledim. Rusya tarafı ile de görüşme halindeyiz. Putin ile görüştüm. Önümüzdeki ay Sayın Putin'in de Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak."