Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretleri kapsamında Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştular.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC'ye ve Azerbaycan'a gerçekleştirmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kurulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

- İham kardeşim zaten bugünkü kabine toplantısında bakanlar kurulunun karşılıklı yaptığı toplantıları gayet güzel özetledi. Birlikte hangi alanda neler yaptık, neler yapıyoruz ele aldık.

- Türkiye-Azerbaycan iki kardeş ülke ve tabii iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitenin kurulması için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

- İlk adımlarımızdan biri Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi olacak. Üniversitenin kurulması için gerekli çalışmalar yapılıyor.

- Bunu bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye’ye rahatlıkla gelebileceği gibi, Türk gençleri de Azerbaycan’daki üniversitede okuma şansını elde edecekler.

ZENGEZUR KORİDORU'NUN AÇILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur Koridoru ile ilgili de konuştu. Erdoğan, Zengezur Koridoru'nu süratle tamamlamak istediklerini ifade etti.

- Zengezur konusunu süratle halletmemiz, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji konusundaki ortak çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Çalışmaların detaylarının bakanlar arasında ayrıca görüşüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

- Bu konuda daha neler yapabiliriz bunun çalışmaları yapıldı. Enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle, Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar. Bu konuda devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

- Savunma sanayiinde atılacak adımlar büyük önem arz ediyor. Bu alanda atacağımız adımlarla birlikte işin savunma sanayii bölümünün yanında bir de eğitimi konusunda üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri bugüne kadar nasıl yaptıysak aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.

"ZENGEZUR KORİDORU'NUN AÇILMASI KAÇINILMAZDIR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Azerbaycan'ın dış politikada ortam tutum sergileyeceğini ifade eden İlham Aliyev, Zengezur Koridoru'nun açılması ile ilgili de net mesajlar verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

- Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik olmuştur.

- Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız. Azerbaycan gaz ihracatı artıyor, bugün de bu ihracatı artırmayı karara aldık.

- Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecektir.

- İkinci Karabağ Savaşı'nda gösterdiğiniz hem manevi hem de siyasi desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Türkiye'deki seçimlerin Azerbaycan'daki yankıları ile ilgili de değerlendirmede bulunan İlham Aliyev, Azerbaycan halkının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferine çok sevindiğini ifade etti