Erdoğan ve Esad Rusya'da mı görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye hareketinden önce Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin tam anlamıyla yeniden başlatılması için Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüşmeye hazır olduğunu bir kez daha ifade etmişti.



Türkiye-Suriye normalleşmesi kapsamında iki lider arasında yıllar sonra yapılması beklenen ilk görüşmenin, Ekim ayında yapılacak BRICS zirvesinde yapılacağı iddiaları gündeme geldi.



İddia, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’a soruldu. Peskov, iddiayı ne yalanladı ne doğruladı. “Şimdilik zirve programının ayrıntılarını ve ikili görüşmeler hakkında konuşmamayı tercih ediyoruz” demekle yetindi.



“Bazı çok taraflı süreçler, özellikle üçüncü taraflarla ilgili olanlar, hala devam ediyor” diyen Peskov, üçüncü ülkeler söz konusu olduğunda birincil haber kaynağının ilgili ülkelerin medya kuruluşları olması gerektiğini de belirtti.



Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 22-24 Ekim'de Tataristan’ın başkenti Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini açıklamıştı.



BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında yer alan Suriye ile Türkiye'nin zirvede bir araya gelmesi beklenirken, Suriyeli yetkililer Esad'ın zirveye olası katılımı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.