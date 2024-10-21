Erdoğan ve Putin BRICS Zirvesi’nde buluşuyor: 30 ülke katılacak

BRICS Zirvesi, Rusya’nın Kazan kentinde başlıyor. BRICS toplantısı ilk kez 10 üyesinin katılımıyla yapılacak. Zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. Zirvenin en önemli gündem maddelerinin başında ise BRICS Ödeme Sistemi geliyor.

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
Erdoğan ve Putin BRICS Zirvesi’nde buluşuyor: 30 ülke katılacak
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BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya’nın Kazan şehrinde düzenleniyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da bir araya gelecek.

Kazan’daki zirvenin önemi ise gruba katılan 5 yeni üye birlikte BRICS’in 10 üyeli haliyle düzenlediği ilk zirve olması.Rusya Bilimler Akademisi Araştırma Görevlisi Dr. Olga Bonch-Osmolovskaya, BRICS Zirvesi’nde yapılacak ikili görüşmelere dikkat çekti:

"Rusya Lideri Vladimir Putin’in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile farklı konuları görüşmek üzere toplantılar planladığı biliniyor."

30'DAN FAZLA ÜLKE KATILACAK

"Bu yılki katılımcı listesi oldukça etkileyici. BRICS zirvesine 30'dan fazla ülke katılacağını teyit etti ve bunların 20'den fazlası devlet başkanı düzeyinde temsil edilecek. Başkan Putin'in zirveye katılacak tüm önemli ülkelerle olmak üzere yaklaşık 20 ikili görüşme gerçekleştireceğini varsayabiliriz"

Dr. Osmolovskya, zirvede BRICS Ödeme Sistemi’nin ana gündem maddeleri arasında yer aldığını aktardı:

"BRICS topluluğu yeni bir ödeme sistemi oluşturma yolunda ilerliyor. Ve bu yılki BRICS zirvesinin gündeminde öncelikli bir konu olması muhtemel, çünkü bu önlemler BRICS ülkelerinin, uluslararası para sisteminde küresel güney ülkelerinin ABD ve Batı'nın finansal sömürüsünden kurtulmalarına yardımcı olacak."

Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası BRICS üyelerine BRICS CLEAR  isimli bir ödeme sistemi taslağı sundu:

"Bu sistemin özü, ülkeler arasındaki mevduatlar arası mutabakatların, platformu kullanarak işlem gerçekleştirmesi. Sistem karşılıklı yükümlülüğe dayanıyor. Yani BRICS CLEAR'ın kuralları ve program kodu katılımcılara açık olacak. Sistemin kuralları ve kodu yalnızca tüm katılımcılarının rızasıyla değişebilecek. Dolayısıyla evet, bu konuların kesinlikle Kazan'daki BRICS zirvesinin gündeminde ve tartışmalarında kilit konulardan biri olacağını düşünüyorum."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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