Erdoğan ve Putin BRICS’te buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Putin, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak Türkiye’ye taziye dileklerini iletti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Erdoğan ve Putin BRICS’te buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Putin, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak Türkiye’ye taziye dileklerini iletti.

Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile işbirliğinin sürekli geliştiğine vurgu yaparak, "Terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Önemli ve verimli temaslara büyük önem veriyoruz. Bugünkü görüşmemizin de son derece faydalı ve önemli olacağına inanıyorum" dedi.

Ayrıca ticaret ve ekonomik işbirliğinin güçlenmeye devam ettiğini belirten Putin, "Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 55 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk sekiz ayında ticaret hacmimiz yüzde 6,2 oranında artış gösterdi. Bugün de bu konuyu ele alacağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan, Değerli Dostum, BRICS zirvesi genişletilmiş liderler oturumuna davetiniz ve ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Astana'daki görüşmemizin ardından sizinle yeniden bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Taziye dilekleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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