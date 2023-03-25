Erdoğan ve Putin görüştü! Ne konuştular?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler ele alındı.



Erdoğan, görüşmede, tahıl koridorunun yeniden uzatılmasıyla ilgili olumlu tutumu dolayısıyla Putin’e teşekkür etti. Ukrayna krizinin müzakereler yoluyla çözülmesine önem verdiklerini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Soçi’de mutabık kaldıkları ekonomik iş birliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.