Erdoğan ve Reisi görüştü

İsrail'in Filistin başta olmak üzere Suriye ve Lübnan'ı hedef alan saldırıları bölgede hareketliliği artırdı. Diplomasi trafiği yaşandı.



İran, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırdı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dönem başkanı olan Endonezya'nın Devlet Başkanı Joko Widodo'yu aradı. İsrail’in Mescid-i Aksa baskını ve Filistin’de yaşanan son gelişmelere dikkat çekti.



İsrail'e karşı mücadelenin şart olduğunu belirtti Reisi, "Filistin halkını savunmak ve İsrail’in işlediği suçlara karşılık vermek için" ortak karar alınmasını teklif etti.



Bu çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı birlik olmanın önemine işaret etti. Şiddete karşı sağduyu vurgusu yaparak, tüm tarafların aklıselime yönlendirilmesinin gerektiğini kaydetti.