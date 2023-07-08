Erdoğan'dan NATO'nun Rusya'yı kuşatma projesine destek! Ukrayna'nın NATO üyeliğini savundu

Erdoğan'ın NATO çıkışına Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Türkiye ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO'nun bir de Karadeniz'den genişlemek istemesine Ankara'nın olumlu bakmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volomidir Zelenskiy ile bir araya geldi. İstanbul'da 2 buçuk saat süren görüşme sonrası ikili kameralar karşısına geçti.

AK Parti Batı'nın dayatmalarına yenik düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında Ukrayna'nın NATO üyeliğini savundu.

- Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz.

Volodimir Zelenski ise toplantıda Rusya'yı hedef aldı.

- Son zamanlarda maalesef Rusya maksimum derecede geminin seyrini bloke ediyor. Özellikle Karadeniz gıda koridoruyla ilgili durum da aynı. Rusya öyle davranıyor ki sanki Karadeniz'de bulunan her şey ona ait. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hak ettiğini ifade etmesi beni ayrıca memnun etti.

İki ülke başkanı Tahıl Koridorundaki son duruma ilişkin de konuştu. Zelenskiy tahıl sevkiyatı için farklı bir koridor önerisi gündeme getirdi.

- İstanbul merkezli bu Tahıl Koridoru meselesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz, bunun da çalışması içerisindeyiz.

- Tüm dünya Tahıl Koridoru'nun işlenmesini istiyor. Bu çok önemli bir mesele. Bu süreç o kadar komplike çünkü Rusya Karadeniz'i bloke ediyor. Bence farklı koridorların olması gerekiyor.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Türkiye'de olacağını duyurdu.

İstanbul'da temaslarını sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmesi de dikkat çekti.

Diğer yandan Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO çıkışına Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Türkiye ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO'nun bir de Karadeniz'den genişlemek istemesine Ankara'nın olumlu bakmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bursalı, NATO tehdidine karşı Ak Parti hükümetine önemli sorular yöneltti.Erdoğan'ın bu açıklamalarla Babacan, Akşener, Kılıçdaroğlu gibi isimlerle aynı cephede buluştuğunu söyledi.