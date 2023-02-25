Erdoğan'dan Putin, Macron ve Zelenski ile dayanışma teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk görüşmeyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı. Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.



Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde ise, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.



Erdoğan, İstanbul’da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti. Öte yandan deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Putin’e teşekkür etti.



Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de videokonferans yoluyla görüştü. Macron geçmiş olsun dileklerini iletirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri de ele alındı.