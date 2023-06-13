Erdoğan'ın önerisine Ukraynalı Bakan'dan hadsiz yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dâhil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA'DAN HADSİZ YANIT

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahovka Hidroelektrik Santrali barajının yıkılmasıyla ilgili uluslararası soruşturma yapılması önerisini "Ruslara taviz vermeye yönelik oyunlar" olarak nitelendirdi.

Ukraynalı Bakan Kuleba, "Onlar sözde adalet oyunlarından bıktırdılar artık. Kimin kim olduğu kesinlikle açık. Dinlenin muhturemler. Bu deneyimi daha önce yaşadık. Bunların hepsi Ruslara taviz verilmesine yönelik oyunlar" ifadelerini kullandı.