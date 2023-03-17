Esad: "Erdoğan ile görüşmeye hazırız ama.."

Resmi ziyaret için Moskova’ya giden Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Kremlin’deki zirvenin ardından Ria Novosti’ye konuşan Esad, Erdoğan'la görüşme mesajı verdi.



Toprak bütünlüğü ve egemenlik vurgusu yapan Esad, Türk ordusunun Suriye topraklarından çekileceğini açık bir şekilde beyan etmesi durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı:

- Erdoğan ile görüşmeye gelince, bu, Türk ordusunun Suriye topraklarından tamamen çekilmesine, Türkiye'nin net bir şekilde ve herhangi bir belirsizlik olmaksızın hazır olacağı aşamaya ulaşılmasıyla bağlantılıdır. Esad, teröre destek ve durumun Suriye'de savaş başlamadan önceki duruma döndürülmesi. Erdoğan ile görüşmemin gerçekleşebileceği tek seçenek bu.

Türkiye’nin destek verdiği yapıları terör örgütü olarak gördüklerini yineleyen Esad, Türkiye-Suriye görüşmelerinde Rusya’nın rolüne vurgu yaptı:

- Rus politikasının dayandığı temeller çerçevesinde, bu temasları kolaylaştırmak için arabulucu rolü oynadığı için Rus tarafına güveniyoruz. Bu temeller arasında uluslararası hukuka saygı, terörün reddi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve Suriye devletinin kendi topraklarındaki egemenliğine saygı gösterilmesi, gayri meşru yabancı silahlı güçlerin Suriye'den çekilmesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Esad’ın görüşme ihtimaline ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuştu. Peskov, "Böyle bir görüşme öncesi çalışma seviyesinde temasların yapılması gerekiyor. Bu temaslar yapılıyor. Bu yönde çalışmalar devam edecek" dedi. Peskov, Putin-Esad görüşmesinde Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusunun da ele alındığını söyledi.



Öte yandan Sputnik Türkiye’nin Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı habere göre Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri bakan yardımcılarının yapacağı toplantı ertelendi. 16 Mart’ta yapılması kararlaştırılan toplantının ertelenmesi ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmazken, toplantı için yeni bir tarih de açıklanmadı.