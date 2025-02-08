Esir takası ile ilgili eleştirilerde Netanyahu hedefte

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gazze’deki esirlerden Nimrod Cohen’in babası Yehuda Cohen, Netanyahu’nun bu hamlesini sert bir şekilde eleştirdi. Cohen, Netanyahu'yu "7 Ekim saldırılarının ve kaçırma olaylarının suçlusu ve sanığı" olmakla suçladı.

Cohen, Netanyahu'nun Washington'da Şabat tatili nedeniyle kalmayı tercih etmesini de eleştirerek, "İsrailli vergi mükelleflerinin ve kaçırılanların yaşadığı acılar üzerinden Washington'da lüks bir otel süitinde zaman geçirmek kayda değer" ifadelerini kullandı. Haberde, Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında ana görüşmelerini tamamlamış olmasına rağmen hafta sonunu dışarıda geçirmeyi tercih ettiği belirtildi. Ancak Netanyahu'nun ülkesine ne zaman döneceği ise belirsizliğini koruyor.

Ana Muhalefetten Tepkiler

Ana muhalefet partisi Gelecek Var’ın lideri Yair Lapid de Netanyahu'yu eleştiren bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanlık Ofisi’nin esirlerin serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamalara tepki gösteren Lapid, “Netanyahu, esirlerin zor durumda olduğunu şimdi mi fark etti? Daha önce bilmiyor muydunuz?” diye sordu.

Lapid, daha önceki istihbarat raporlarında esirlerin zor durumda olduğunun belirtildiğini vurgulayarak, Netanyahu’nun esirlerin erken serbest bırakılmasına engel olduğu için eleştirildi. Lapid, Gazze’deki diğer esirlerin de geri dönmesi için gereken her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.