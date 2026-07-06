Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den itiraf!

Alman Spiegel dergisine özel bir mülakat veren Stoltenberg, NATO'nun geleceğine dair çarpıcı bir itirafta bulunarak Avrupa ülkelerine acil askeri bütçe artırımı çağrısını yineledi.

Ankara'da düzenlenecek kritik NATO Zirvesi öncesinde gelen bu çıkış, uluslararası ilişkiler uzmanları ve üye ülkeler arasında geniş yankı uyandırdı.

"HİÇ KİMSE NATO’NUN EWELÜBED VAR OLACAĞINI GARANTİ EDEMEZ"

Spiegel dergisinde yer alan habere göre Stoltenberg, ittifakın uzun vadede varlığını korumasının mutlak bir kural olmadığını net bir dille ifade etti. Tarihsel süreçlerin en güçlü uluslararası kurumların bile konjonktürel değişimlere yenik düşebileceğini gösterdiğini kaydeden eski Genel Sekreter, askeri blok bünyesinde gelecekte bir dağılma veya işlevsizleşme yaşanması ihtimalinin tamamen dışlanamayacağına işaret etti.

Gelecek senaryoları üzerine spekülasyon yapmak yerine acil önlemlere odaklanılması gerektiğini belirten Stoltenberg, "Hiç kimse NATO'nun sonsuza kadar var olacağını garanti edemez" diyerek müttefikleri gerçekçi olmaya davet etti.

Yaşanan bu küresel belirsizlikler ve transatlantik ilişkilerdeki çatlaklar karşısında Stoltenberg, Avrupalı üye devletlerin savunma harcamalarını vakit kaybetmeden büyütmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa kanadından gelecek askeri bütçe artışının, Washington yönetiminin ittifaka olan bağlılığını koruması için kilit bir argüman olduğunu savunan deneyimli devlet adamı, bu adımın ABD'nin organizasyondan ayrılma riskini de düşüreceğini vurguladı. Stoltenberg, Avrupalı müttefiklerin savunma yükünü paylaşma konusundaki istekliliğini kanıtlamasının, ABD'nin transatlantik taahhütlerinin zayıflaması ihtimaline karşı en güçlü "sigorta" işlevi göreceğini sözlerine ekledi.

TRUMP'A KUZEY KUTBU HARİTASIYLA VERİLEN DERS

Mülakatta ABD Başkanı Donald Trump ile geçmişte yürüttüğü diplomasiye dair ilginç bir anekdot da paylaşan Stoltenberg, ABD'nin güvenliğinin Avrupa sınırlarında başladığını Trump’a nasıl anlattıklarını şu sözlerle aktardı:

"Geçtiğimiz yıl Trump'a Washington ziyaretimiz sırasında büyük bir harita gösterdik. Bu haritada alışılagelmişin aksine Kuzey Kutbu tam merkezde yer alıyordu. Kendisine Rusya'nın nükleer denizaltı ve askeri üslerinin konumunu göstererek, bu üslerin Oslo'yu değil direkt New York'u hedef aldığını anlattık. İstihbarat paylaşımımız sayesinde ABD'nin iç güvenliğinin aslında Rusya sınırında başladığını fark etti ve bizi çok dikkatli dinledi."