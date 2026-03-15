Fidan: "Biz bu savaşın dışında kalmak istiyoruz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı yetkililerin Türkiye'ye füze ateşlemedikleri konusunda ısrar ettiklerini kaydederek, "Provoke edildiğimizin ve edileceğimizin farkındayım. Ancak bizim amacımız şu, biz bu savaşın dışında kalmak istiyoruz" dedi.

Associated Press'e konuşan Fidan, ABD ile nükleer görüşmeler yaparken saldırıya uğradıkları için İranlıların "ihanete uğramış" hissettiğine işaret ederek, "Onların anlamlı herhangi bir gayri resmi diplomasiye açık olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Türkiye'nin de hedef haline gelebileceği iddialarını reddeden Fidan, Netanyahu orada olduğu sürece, (İsrail) her zaman birisini düşman olarak gösterecektir. Çünkü kendi ajandalarını ilerletmek için buna ihtiyaçları var. Türkiye olmaz ise bölgede başka bir ülkeden söz ederlerdi." ifadelerini kullandı.

"AMAÇLARI GÜVENLİK DEĞİL"

Fidan, İsrail'in Suriye de dahil olmak üzere bölgedeki rolünü eleştirerek, "Amaçları güvenlik değil, daha fazla toprak elde etmek. Bu düşünceden vazgeçmedikleri sürece, Orta Doğu'da her zaman savaş olacaktır." dedi.

Fidan, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaraları konusunda​​​​​​​ çok fazla fikir sahibi olmadığını belirterek, "Bildiğimiz şey kendisinin hayatta ve işinin başında olduğudur." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ, FİLİSTİNLİLERDEN OLUŞAN YÖNETİM KOMİTESİ

Türkiye'nin Gazze Barış Kuruluna katılımına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Fidan, bunun savaşı durdurmak için bir fırsat olduğuna değinerek, "Ancak Barış Kurulunun mevcut tüm konulara değineceği yanılsamasına kapılmıyoruz." yorumunu yaptı.

Fidan, Türkiye'nin henüz bölgede kurulacak bir güce katılmak için davet almadığına işaret ederek, "ABD'lilerin, Türkiye'nin katılımına izin vermesi için İsrail tarafıyla sessizce bir anlaşma varmaya çalıştıklarını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

