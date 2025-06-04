Fidan: Perde arkasında yoğun temas var, entegrasyon süreci ilerliyor

TRT Haber’e konuşan Fidan, “Mart ayında imzalanan anlaşmanın ardından sahada çok fazla değişiklik görünmese de, perde gerisinde çok ciddi gelişmeler yaşanıyor” dedi.

Fidan, entegrasyon süreciyle ilgili Türkiye, ABD ve Suriye rejimi arasında artan iş birliğine dikkat çekti. “Amerikalı muhataplarımızın telkinleri, Şam yönetiminin kurumsallaşma çabaları ve Türkiye’deki gelişmeler, üç taraf arasında daha koordineli bir sürecin oluşmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

"bizim sorunumuz ABD'nin varlığı değil, PKK'yla iş birliği"

ABD’nin Suriye’den çekilme ihtimaline ilişkin konuşan Fidan, Türkiye’nin esas rahatsızlığının ABD’nin bölgedeki varlığı değil, PKK’yla kurduğu iş birliği olduğunu vurguladı:

“Amerika'nın bölgede varlığıyla bir problemimiz yok. Asıl sorun, PKK’ya verilen destek. Biz, bu desteğin sona ermesini istiyoruz. Eğer bu iş birliğinin sona ermesi bölgeden çekilmeyi gerektiriyorsa, o ayrıca değerlendirilir. Ancak bizim diplomatik ve güvenlik açısından vurguladığımız konu, iş birliğinin kendisidir.”

Fidan ayrıca, Türkiye, Ürdün ve Suriye arasında DEAŞ’a karşı kurulan üçlü mücadele mekanizmasının önemine de değindi. Bu iş birliği sayesinde YPG’nin DEAŞ tehdidini kullanarak uluslararası toplumu yönlendirme çabalarının önüne geçilebileceğini belirtti.