Fidan-Sisi görüşmesi: Neler konuşuldu?

Bakan Fidan, görüşmelerinde Hamas ile İsrail arasında Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin güncel durumunu değerlendirdi.

Taraflar, Gazze’de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için ortak çabaların artırılması üzerinde durdu. Ayrıca, İsrail’in iki devletli çözüm hedeflerine zarar veren eylemleri ve Gazze’yi ilhaka yönelik adımlarının bölgesel barış ve istikrar önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

ÖNCEKİ ZİYARETLER

Bakan Fidan, 23 Mart’ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı için Kahire’de bulunmuştu. Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri (Abdulati), 4 Şubat’ta Türkiye’ye ikili ziyaret gerçekleştirmişti.