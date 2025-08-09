Fidan-Sisi görüşmesi: Neler konuşuldu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Fidan-Sisi görüşmesi: Neler konuşuldu?
Yayınlanma:

Bakan Fidan, görüşmelerinde Hamas ile İsrail arasında Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin güncel durumunu değerlendirdi.

Taraflar, Gazze’de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için ortak çabaların artırılması üzerinde durdu. Ayrıca, İsrail’in iki devletli çözüm hedeflerine zarar veren eylemleri ve Gazze’yi ilhaka yönelik adımlarının bölgesel barış ve istikrar önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

ÖNCEKİ ZİYARETLER

Bakan Fidan, 23 Mart’ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı için Kahire’de bulunmuştu. Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri (Abdulati), 4 Şubat’ta Türkiye’ye ikili ziyaret gerçekleştirmişti.

Organize suç örgütü lideri Hasan Basri Çillioğlu yakalandı!Organize suç örgütü lideri Hasan Basri Çillioğlu yakalandı!Yurt
mısır hakan fidan Sisi
Günün Manşetleri
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Fidan-Sisi görüşmesi
Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!
2 büyük yangından biri kontrol altında, 4 şüpheli gözaltında
“Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz”
"Güçlü Türkiye'nin teminatı güçlü ailelerdir"
Bu ürünleri sakın tüketmeyin!
“Dünyada birçok insan Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için geliyor”
Hayalet öğrenci skandalı büyüyor!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum
Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek
AFAD duyurdu: Ege’de gece yarısı deprem AFAD duyurdu: Ege’de gece yarısı deprem
Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum
Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu