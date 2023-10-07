Fidan ve Blinken Aksa Tufanı'nı Görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Filistin direnişinin başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu gündemdeydi.

Fidan ve Blinken Aksa Tufanı'nı Görüştü!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü. Fidan, mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Ne Olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti. İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

Bakan Fidan Abd'li Mevkidaşı Blinken İle Görüştü! Görüşmede Nato Genişlemesi Konusu Da Ele AlındıBakan Fidan Abd'li Mevkidaşı Blinken İle Görüştü! Görüşmede Nato Genişlemesi Konusu Da Ele AlındıDış Politika

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hakan fidan # Antony Blinken # abd # israil # filistin
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