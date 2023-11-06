Fidan ve Blinken Görüşmesinin Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan ve Blinken, Gazze ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra İsveç'in NATO üyeliği, ikili ilişkiler gibi konuları görüştü.

Hakan Fidan ve Blinken Gazze'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, bugünkü görüşmede ABD’li mevkidaşı Blinken’a, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konusunda görüş teatisinde bulunulan görüşmede, sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki taraf da görüş birliği içinde olduklarını teyit etti.

Görüşme hakkında bilgi veren diplomatik kaynak, “Türkiye ve ABD, Gazze’de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık. Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı” dedi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken’a Gazze’de sivil hedeflerin bombalanmasının, alt yapının tahrip edilmesin kabul edilemez olduğuna da dikkati çekti. Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmede İsveç’in üyeliği çerçevesinde NATO’nun genişleme sürecinin, ikili ve bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.