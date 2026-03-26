Fidan ve Erakçi'den telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, bölgedeki askeri tırmanışı ve diplomatik süreci telefonda değerlendirdi.

Toygu Ökçün
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gelişmeler ile ABD ve İsrail’in İran'a yönelik askeri saldırganlığının devam etmesinin muhtemel sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Arakçi, bölgeye askeri teçhizat sevk edilirken eş zamanlı olarak yapılan müzakere taleplerini, Amerikalıların söylem ve eylemleri arasındaki "çelişkinin bir işareti" olarak tanımladı. İranlı Bakan, "Bölgedeki tüm ülkelerin ve uluslararası toplumun, sorumluluk bilinciyle ABD ve İsrail'in saldırganlıklarını ve işledikleri suçları kınamaları ve saldırganları, uluslararası hukuku ağır ihlal ettikleri ve İran'a saldırdıkları için hesap vermeye çağırmaları beklenmektedir." dedi.

Bakan Fidan, bazı bölge ülkeleriyle yaptığı istişarelere işaret ederek, ülkesinin savaşı durdurmaya yardımcı olma çabalarına olan bağlılığını vurguladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

