Filistin Lideri Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor! İletişim Başkanı Duran tarihi tarihi açıkladı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
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Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyaret kapsamındaki temasların detaylarına da değindi. 12 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek liderler zirvesinde Filistin’de yaşanan son gelişmeler, İsrail Saldırıları sonrası bölgedeki durum, Türkiye-Filistin ikili ilişkileri ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alınacağı ve fikir teatisinde bulunulacağı bildirildi.