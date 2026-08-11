Filistin Lideri Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor! İletişim Başkanı Duran tarihi tarihi açıkladı

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyaret kapsamındaki temasların detaylarına da değindi. 12 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek liderler zirvesinde Filistin’de yaşanan son gelişmeler, İsrail Saldırıları sonrası bölgedeki durum, Türkiye-Filistin ikili ilişkileri ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alınacağı ve fikir teatisinde bulunulacağı bildirildi.