Filistin Lideri Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor! İletişim Başkanı Duran tarihi tarihi açıkladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Filistin Lideri Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor! İletişim Başkanı Duran tarihi tarihi açıkladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyaret kapsamındaki temasların detaylarına da değindi. 12 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek liderler zirvesinde Filistin’de yaşanan son gelişmeler, İsrail Saldırıları sonrası bölgedeki durum, Türkiye-Filistin ikili ilişkileri ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alınacağı ve fikir teatisinde bulunulacağı bildirildi.

PTT'den 2026'nın ilk yarısında rekor rakam! Kargo gönderilerinde büyük artışPTT'den 2026'nın ilk yarısında rekor rakam! Kargo gönderilerinde büyük artışGündem
Doğu Perinçek'ten Mekke Ortak Savunma Anlaşması çıkışı: TBMM tarafından onaylanmış değildir!Doğu Perinçek'ten Mekke Ortak Savunma Anlaşması çıkışı: TBMM tarafından onaylanmış değildir!Gündem
filistin türkiye
Günün Manşetleri
Bir işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon
İran Dışişleri Bakanı Erakçi zafer ilan etti!
Mekke Ortak Savunma Anlaşması çıkışı
Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasında
Trump'tan tazminat çıkışı
İstanbul dahil o illere sağanak yağış geliyor
'Terörsüz Türkiye' açıklaması!
Gazeteci Burhan Can Terzi gözaltına alındı
'ABD’ye güvenemeyeceklerini gösteren bir işaret’
Çok Okunanlar
Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbul dahil o illere sağanak yağış geliyor İstanbul dahil o illere sağanak yağış geliyor
6 Milyon 300 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 300 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Bursa'da çifte cinayet! Bursa'da çifte cinayet!
Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! Bu 10 araba sizi servise sokmuyor!