Gazze'de işgal planı: İsrail saldırıları artırdı, Trump desteğini çekiyor

Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu’ya verdiği desteği çekmeye hazırlandığını yazdı.

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları son günlerde daha da şiddetlendi. Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’nin kontrolünü tamamen ele geçirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından İsrail ordusu saldırılarını artırdı. Son 24 saatte düzenlenen bombardımanlarda 87 sivil hayatını kaybetti, 290 kişi ise yaralandı.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yaşayan yüzlerce Filistinli aile, yoğun hava saldırıları nedeniyle doğudaki bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Öte yandan İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çıkan çatışmada bir İsrail askeri hayatını kaybetti, iki asker de yaralandı.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Başkan Donald Trump’ın aracı isimler üzerinden İsrail hükümetine uyarı gönderdiğini yazdı. Habere göre Trump’a yakın kaynaklar, savaşın sürmesi halinde İsrail’in ABD desteğini kaybedebileceği yönünde Netanyahu’yu uyardı.

Gazeteye konuşan bir yetkili, Netanyahu’nun savaşı bitirmek için gerekli siyasi araçlara sahip olduğunu ancak bunu gerçekleştirecek iradeyi göstermediğini söyledi. Ayrıca Trump’ın Körfez turu kapsamında İsrail’i ziyaret etmesinin planlandığı, ancak bu ziyaretin iptal edildiği ifade edildi. Trump’ın, manipüle edildiğine inandığı için Netanyahu ile doğrudan temas kurmadığı da iddialar arasında.