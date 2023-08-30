Gündem yoğun! Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, çalışma ziyareti kapsamında iki günlüğüne Rusya'ya gidecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında 31 Ağustos-1 Eylül'de Rusya'ya gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül'de çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gideceği belirtildi.
Açıklamada:
- Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN GEÇEN HAFTA UKRAYNA'DAYDI!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine ilişkin paylaşım yapılmıştı.
Zelenskiy, Facebook hesabındaki görüntülü paylaşımında:
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşme. Birçok önemli konuyu ele aldık. Barış formülü, Küresel Barış Zirvesi hazırlıkları, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridorunu abluka altına almasının yarattığı riskler.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etmişti.
Resmi ziyaret kapsamında Kiev'e giden Bakan Fidan, Zelenskiy'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile de görüşmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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