Güney Kıbrıs’ta yeni terör yapılanması! Hedeflerinde Türkiye var

Örgüt, sosyal medya üzerinden örgütlenerek Güney Kıbrıs sokaklarında bildiriler dağıttı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye'ye karşı savaş ilan etti.

Bildirilere eklenen ifadelerde, "Vatanımızın yarısı işgalci Türk çizmeleri altında kalmıştır. Bu nedenle fraksiyonumuz, Türk işgaline karşı uzun vadeli bir kurtuluş mücadelesi başlatmıştır" denildi. Bildirilerde ayrıca iletişim numarasının da yer aldığı ve Rum polisinin örgütün arkasındaki isimleri tespit etmek için soruşturma başlattığı bildirildi.

Örgüt, logosunda Osmanlı'ya karşı isyanın simgesi olan "Ateş ve Balta" figürünü kullanıyor. Bu sembol, 1955 yılında Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla kurulan terör örgütü EOKA’yı hatırlatıyor.

Son yıllarda ABD’nin desteğiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik yoğun bir silahlandırma süreci yaşanıyor. ABD, 2020'de Güney Kıbrıs’a yönelik 33 yıllık silah ambargosunu kaldırdı ve ardından "Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalandı. 2024'ün başında ise Rum Kesimi'ne silah satışına onay verildi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı stratejik bir noktada bulunan GKRY, son beş yılda ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle askeri gücünü artırmaya devam ediyor.