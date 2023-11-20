Hakan Fidan: "3. Taraflara Uyarılarımıza Devam Edeceğiz"

Komisyonda CHP'li Namık Tan'ın açıklamaları ise dikkat çekti. Tan, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya sahip çıktı, Türkiye'yi ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO'nun genişleme stratejisinin sözcüsü oldu.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 yılı bütçe maratonu sürüyor. Bu kez Dışişleri Bakanlığı bütçesi komisyon gündemine geldi. Bakan konuşmasında ABD'yi terör örgütleri ile iş birliği konusunda eleştirdi.



Hakan Fidan, İran, Irak ve Suriye ile gelişen ilişkileri de değerlendirdi.





Bakan, Yunanistan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 5'inci toplantısının tarihini de komisyonda açıkladı.



NATO'ya bağlılığı sürdüren Fidan, Avrupa Birliği üyelik sürecinde somut adım istedi.

- Türkiye AB üyeliğine bağlılığını korumaktadır. AB'den beklentimiz üyelik sürecine ivme kazandıracak somut adımlar atmasıdır. NATO ittifakında terörle mücadele gündemini artırıyoruz.

CHP grubu adına söz alan Namık Tan'ın açıklamaları ise dikkat çekti. Tan, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya sahip çıktı.



CHP'li TAn, "Selahattin Demirtaş, osman Kavala ve nicelerinin hukuksuz yargılandığı dair Avrupa Birliği kararları hiçe sayılıyor. Neden bu kararları uygulamıyoruz?" ifadelerini kullandı.



Tan, Türkiye'yi ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO'nun genişleme stratejisinin sözcüsü oldu.



Tan, "İsveç’in NATO’ya katılım protokolü komisyonda görüşüldü ama beklenmedik şekilde ertelendi. Somut adımlar atıldığı bilgisine dayalı olarak İsveç’in katılım protokolünün geciktirilme gerekçesi nedir?" dedi.



Tan, Atlantik'in Uygur yalanlarına da sarıldı. Açıklamasında, "Çin’in baskı politikaları altında haklarından mahrum bırakılan Uygur Türklerinden neden bakanlık sunumunda bahsedilmiyor" dedi.



Görüşmeler sırasında HEDEP ve Ak Parti arasında tartışma çıktı. HEDEP Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, Türk devletinin Kürt vatandaşları “terörist” olarak gördüğünü öne sürdü. Mehmetçiğin operasyonlarını “işgal” olarak niteledi. AK Parti sıralarından itiraz sesleri yükseldi.



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in yükselen Asya vurgusu da dikkat çekti. Özdemir, “Çin'in başlattığı Tek Kuşak Tek Yol, Zengezur Koridoru girişimleri dünyanın gelecekteki ekonomik yapısının ana merkezinin Türklüğü yapısında olduğunu ortaya koymuştur” dedi.



Özdemir, Asya kıtası ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın taşıdığı rolün de küresel istikarara katkı sunacağını vurguladı.