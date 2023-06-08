Hakan Fidan'dan ilk temas: F-16 ve İsveç detayı dikkat çekti:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Gündemde F-16 ve İsveç konuları vardı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre, görüşmede, İsveç´in NATO üyeliği, F-16 satın alımı, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri ile Tahıl Koridoru Anlaşması ele alındı.

Açıklamada, “Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurgulamışlardır" denildi.

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