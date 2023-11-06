Hakan Fidan-Blinken Görüşmesi Sona Erdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan ile görüştü. Basına kapalı görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Blinken Bakanlık'tan ayrıldı. İki bakanın saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Blinken Protestolarla Karşılandı

Antony Blinken'ın Ankara'ya geldiğinde, geçtiği güzergâhlara Hamas'ın sözcüsünün posteri ve Blinken'a tepki içeren pankartlarla protesto edildi. Bakanlık'ta görüşmeye giden Blinken, görüşme esnasında Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından protesto edildi. TGB üyeleri Bakanlık önüne yürümek istedi. "Katil Blinken Türkiye'den defol" sloganları atıldı. Ankara Filistin Dayanışma Platformu da Blinken'ın ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti. Platform üyeleri Blinken'ı ellerinde Filistin bayraklarıyla protesto etti.