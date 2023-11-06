Hakan Fidan-Blinken Görüşmesi Sona Erdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Hakan Fidan ile görüşmesi sona erdi. Blinken Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmesi sonrası Bakanlık'tan ayrıldı.

Hakan Fidan-Blinken Görüşmesi Sona Erdi
Son Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan ile görüştü. Basına kapalı görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Blinken Bakanlık'tan ayrıldı. İki bakanın saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Blinken Protestolarla Karşılandı

Antony Blinken'ın Ankara'ya geldiğinde, geçtiği güzergâhlara Hamas'ın sözcüsünün posteri ve Blinken'a tepki içeren pankartlarla protesto edildi. Bakanlık'ta görüşmeye giden Blinken, görüşme esnasında Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından protesto edildi. TGB üyeleri Bakanlık önüne yürümek istedi. "Katil Blinken Türkiye'den defol" sloganları atıldı. Ankara Filistin Dayanışma Platformu da Blinken'ın ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti. Platform üyeleri Blinken'ı ellerinde Filistin bayraklarıyla protesto etti.

Türkiye Gençlik Birliği Blinken'ı Böyle Karşıladı!Türkiye Gençlik Birliği Blinken'ı Böyle Karşıladı!Gündem
# Antony Blinken # hakan fidan # ABD Dışişleri bakanlığı
Çok Okunanlar
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Gazze'de İsrail Askerleri Öldürüldü!
Gazze'de İsrail Askerleri Öldürüldü!
Altın Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?
Altın Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
Öne Çıkanlar CHP Atatürk'ün Partisi Değil! Dersimcilerin Delege Olduğu Parti! | Televizyon Gazetesi CHP Atatürk'ün Partisi Değil! Dersimcilerin Delege Olduğu Parti! | Televizyon Gazetesi Karın ağrısı için hangi doktora gidilmeli? Karın ağrısı için hangi doktora gidilmeli?