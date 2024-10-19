Hakan Fidan Hamas üyelerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.

Mert Sagit Mert Sagit
Hakan Fidan Hamas üyelerini kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındı. Bakan Fidan, Gazze’de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağını ifade etti.

Müzakerelerdeki son durum ele alındı

Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alındı.

 Toplantıda, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirilirken, Bakan Fidan, Mısır’ın ev sahipliğinde Kahire’de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtti.

Hakan Fidan görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar’ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletti.

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