Hakan Fidan: “Kıbrıs’ta iki devletli çözüm kaçınılmaz”

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fidan, Kıbrıs'ta iki devletli çözümün kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Fidan, uluslararası toplumun adadaki gerçekliği artık tanıması gerektiğini belirterek, "İki devletli çözüm dışında bir seçenek yok. Bu gerçekliğin hukuki zemine oturtulması şart. Umutluyum, çünkü Kıbrıs adası modern, barışçıl ve kalkınmış bir geleceği hak ediyor" dedi.

"50 Yıllık İzolasyon, Sessiz Bir İnsanlık Suçu"

KKTC’nin yarım asırdır uluslararası izolasyon altında olduğuna dikkat çeken Fidan, bu durumun "neredeyse sessiz bir insanlık suçu" haline geldiğini ifade etti. Türkiye’nin KKTC’ye yönelik izolasyonları azaltmak için tüm gücüyle çalışmaya devam ettiğini belirten Fidan, "Kıbrıs Türk halkının hak ettiği uluslararası statüye kavuşması için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

"Gerçeklik, İki Ayrı Toplumun Varlığıdır"

Adadaki mevcut durumu "iki toplum, iki ayrı yönetim" olarak tanımlayan Fidan, bunun 50 yıldır değişmediğine ve artık hukuki bir zemine oturtulması gerektiğine işaret etti. Fidan, geçmişteki statükonun günümüzde kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Adada sınırlar ve günlük hayat aynı kalacak, ancak iki devletli çözümle birlikte büyük bir kalkınma ve refahın önü açılacak" ifadelerini kullandı.

"Dört Kesim, Ortak Gelecek İnşa Edebilir"

Fidan, Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan olumlu siyasi atmosferin adada da yankı bulmasını arzuladıklarını belirtti. "Türkiye, Yunanistan, KKTC ve Güney Kıbrıs hep birlikte bir araya gelerek bölgede barış dolu bir geleceği inşa edebilir. Geçmişi kaybettik, ancak geleceği kaybetmemeliyiz" dedi.

"Cesur Olmaya Davet Ediyorum"

Fidan, özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ve siyasi liderlere cesur adımlar atma çağrısında bulunarak, "Adanın geleceği için risk alıp daha büyük bir refah ve barış ortamı oluşturabiliriz. Bu, sadece Kıbrıs halkları için değil, tüm bölge için büyük bir kazanç olacak" dedi.

Tarihsel Yolculuk Engellenemez

Fidan, KKTC'ye uygulanan kısıtlamalara ve uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi. "Bir gümrük kapısının engellenmesi, bir uçuşun yasaklanması gibi küçük girişimler tarihsel yolculuğu engelleyemez. Büyük resmi görebilen, vizyoner liderler bu adada daha güçlü bir barış inşa edebilir" şeklinde konuştu.