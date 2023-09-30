Hakan Fidan Telefonla Bildirdi! Dış Temsilciliklere Yeni Atamalar Yapıldı

Dışişleri Bakanlığında yeni atamalar yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan atanan isimleri telefonla arayarak yeni görev yerlerini bildirdi.

Hakan Fidan Telefonla Bildirdi! Dış Temsilciliklere Yeni Atamalar Yapıldı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi. Buna göre Erkan Özoral, Bratislava Büyükelçiliği; Burhan Köroğlu, Nuakşot Büyükelçiliği; Ahmet Demirok, Aşkabat Büyükelçiliği; Cem Işık, Minsk Büyükelçiliği; Emrullah İşler, Riyad Büyükelçiliği; Can İncesu, Librevil Büyükelçiliği; Tunca Özçuhadar, Montevideo Büyükelçiliği; Mehmet Küçüksakallı, Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy, Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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