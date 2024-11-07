Hakan Fidan Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirdi

Yunan gazetesine konuşan Fidan, Fidan, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge meselesine indirilmesi mümkün olmayan pek çok sorunumuz var. Bu sorunların tamamının ele alma vaktinin geldiğini düşünüyoruz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan’da mevkidaşı Yorgos Yerapetritis’le görüşmeden önce Yunan gazetesine konuştu. Fidan, ikili İlişkilerde yeni bir aşamaya geçilmesi gerektiğini belirtti.

İki yıla yakın süredir Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde olumlu bir ivme yakalandığına işaret eden Fidan "İkili ilişkilerde de konuşmaya karşı tarafın da hakları ve öncelikleri var' diye düşünerek başlarsak ve daha iyi birer dinleyici olursak daha başarılı oluruz kanaatindeyim.” Dedi.

İki ülke arasında sadece iki sorunun olmadığına dikakat çeken Fidan, “ Neticede birbiriyle bağlantılı, sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge meselesine indirilmesi mümkün olmayan pek çok sorunumuz var.” Dedi.

Bakan Fidan, “sorunların tamamının karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde ele alma vaktinin geldiğini düşünüyoruz” diyerek yeni bir aşamaya geçilmesi gerektiğine işaret etti.

Kıbrıs meselesinde derin görüş ayrılıklarının bulunduğunu kaydeden Fidan, yeni bir çözüm yoluna işaret etti. Kıbrıs Adası'nın "yeniden birleşmesi" sayfasının kapandığının artık anlaşılmış olması gerektiğini belirten Fidan "Sonuç itibariyle siyasi meseleler fizik kuralları gibi değildir. Bir yoldan sonuca varılması imkansız ise başka yoldan gidilir. Adada hem Rumların hem Türklerin zenginliğini, güvenliğini, özgürlüğünü, barışını, egemenliğini mümkün kılacak bir yeni ruha ihtiyaç var." İfadelerini kullandı.