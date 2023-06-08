Hakan Fidan Ukrayna'ya mı gidecek? O görüşmede davet geldi

Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı'na atandıktan sonra diplomatik görüşmelere hız verdi. Fidan, bugün ;Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü. Görüşmede Kubela, Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.

Hakan Fidan Ukrayna'ya mı gidecek? O görüşmede davet geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Kuleba, mevkidaşını Ukrayna'ya davet etti.

Görüşmede Ukrayna'daki güncel gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# dışişleri bakanlığı # hakan fidan # Ukrayna
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