Hakan Fidan Ukrayna'ya mı gidecek? O görüşmede davet geldi
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı'na atandıktan sonra diplomatik görüşmelere hız verdi. Fidan, bugün ;Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü. Görüşmede Kubela, Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Kuleba, mevkidaşını Ukrayna'ya davet etti.
Görüşmede Ukrayna'daki güncel gelişmeler de ele alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e çağrı Mehmetçik Kosova'da: İntikal tamamlandı Pakistan Başbakanı Şerif'ten Erdoğan'a tebrik Türk komandoları Kosova’ya gidiyor!