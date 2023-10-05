Hakan Fidan Üstü Kapalı Mesaj Vermişti! ABD'den İlk Açıklama Geldi

Hakan Fidan'ın "Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." ifadelerinden sonra ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Bakan Fidan'ın sözleri sonrası, ABD'nin Türkiye'nin terörle mücadelesinde yanında olduğunu öne sürdü.

Hakan Fidan Üstü Kapalı Mesaj Vermişti! ABD'den İlk Açıklama Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinin ardından Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili açıklama yapmıştı. Fidan'ın o açıklaması ABD'li yetkiliye soruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, PKK'ya karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını öne sürerken YPG konusunda yorum yapmadı.

Hakan Fidan Üstü Kapalı ABD'yi Uyarmıştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara saldırısının failinin Suriye'den geldiğini belirtmişti. Fidan yaptığı açıklamada üstü kapalı bir şekilde ABD'yi uyarmış, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diye konuşmuştu. O sözler, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e soruldu. Patel, konuya ilişkin PKK ile mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını öne sürmekle yetindi. Bunun yanında Patel, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG hakkında yorum yapmadı.

ABD Dışişleri Yetkilisi O Soruya Cevap Vermekten Kaçındı

Patel, "Bu detaylı iddiaların doğruluğunu teyit edebilecek yeterli bilgi sahip değiliz. Burada sunabileceğimiz hiçbir şey yok." dedi. PKK ve YPG'nin Türkiye’ye ve ABD’ye oluşturduğu tehdidin ayrı durumlar olup olmadığı sorulduğunda, cevap vermekten kaçınan Patel, "Durum bu. Uzun zamandır süre gelen ABD politikasını değiştirmek için burada değilim." ifadesini kullandı. YPG’nin Türkiye’ye tehdit oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda ise Patel, "Bu konu hakkında sunabileceğim bir güvenlik değerlendirmesi yok." karşılığını verdi.

Bakan Güler Teröristlere Ait Tüm Tesislerin Hedef Alınacağını Duyurmuştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." demişti.

Terör saldırısını akamete uğratan kahraman polislere şifa dileyen Güler, İçişleri Bakanlığı camiasına geçmiş olsun dileklerini de iletmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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