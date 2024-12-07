Hakan Fidan ve Abbas Arakçi Doha’da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen 22. Doha Forumu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hakan Fidan ve Abbas Arakçi Doha’da bir araya geldi
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Arakçi’nin gerçekleştirdiği görüşme yapıcı ve kapsamlı bir çerçevede geçti. İki bakan, Suriye’deki mevcut durumu detaylı bir şekilde ele alarak çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca, görüşmede öğleden sonra gerçekleştirilecek Astana Formatı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın gündemine dair bir ön değerlendirme yapıldığı bildirildi.

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