Hakan Fidan ve Lavrov, Ukrayna Zirvesi öncesi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna zirvesi öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

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Hakan Fidan ve Lavrov, Ukrayna Zirvesi öncesi görüştü
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Londra’da gerçekleştirilecek Ukrayna Zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve diplomatik çözüm arayışları ele alındı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye, 16 ülkenin yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği yetkilileri de katılacak. Zirvede, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa’nın güvenliği konuları masaya yatırılacak.

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona erdirilmesi için ABD’nin başlattığı sürece Türkiye’nin sunabileceği katkıları aktaracak. Mart 2022’de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin, ilerleyen süreçte de arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğu mesajını vereceği belirtiliyor.

Fidan’ın ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğini bir kez daha teyit etmesi bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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