Hakan Fidan'dan Filistin Açıklaması! "Bölgedeki Dostlarımız Uygun Görürse..."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, garantörlük önerisinin Filistin meselesinin aktif sahiplenilmesi anlamı taşınıldığını belirtti. Fidan, “Bölgedeki dostlarımız uygun bulursa garantörlük konusunda rol oynarız” ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan'dan Filistin Açıklaması! "Bölgedeki Dostlarımız Uygun Görürse..."
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Filistin’e saldırılarıyla ilgili TRT Haber’de değerlendirmeler yaptı. Fidan, Türkiye’nin garantörlük teklifinin ayrıntılarını anlattı. Fidan, bölgedeki dost ülkelerin uygun bulması durumunda Türkiye’nin garantör olabilineceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı, Türkiye’de bir kesimin gündeme getirdiği “Neden Filistin meselesinde rol alıyoruz?” sorusuna da yanıt verdi. Fidan, “kapınıza ateş olarak gelmiş sorunla karşılaşmamak için” dedi.

ABD’nin koşulsuz desteği ile İsrail’in geçici zaferleri çok fazla elde ettiğinin altını çizen Fidan, ama güvenli ve kalıcı bir barış elde edemediğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Özel Açıklamalar!Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Özel Açıklamalar!Dış Politika

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# filistin # hakan fidan
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