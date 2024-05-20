Hakan Fidan'dan Reisi ve Abdullahiyan ile ilgili başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.
Resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için başsağlığı diledi. Fidan,
Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:
"Kaza haberini aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla temas halinde olduk. Elimizdeki tüm imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Tüm kuruluşlarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösterdi. Ama maalesef aldığımız haber bizi üzdü. "
"İran halkının başı sağ olsun. Kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı