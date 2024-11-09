Hakan Fidan'dan Yunanistan açıklaması

Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'a sıcak mesajlar verdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan, "görüşmelerimizde ilişkilerimizin her boyutunu samimi ve yapıcı bir yaklaşımla ele aldık.” Dedi. Ege’yi barış denizine dönüştürme söylemini yineledi.



- Ege’yi barış denizine dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz. Ege ve Doğu Akdeniz’de birbiriyle bağlantılı çok sayıda mesele var. Gerginlik yaratma potansiyeli olan tüm sorunları; uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde ele almaya devam edeceğiz.

Fidan, Kıbrıs konusunda ise, meselesinin Ada’daki gerçekler temelinde çözülmesine dair görüşlerini muhataplarına ilettiklerini ifade etti.



Bakan Fidan’ın Atina ziyaretine ilişkin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten de açıklama geldi.



Miçotakis, ziyaretin olumlu bir atmosferde geçtiğini ancak Türkiye ile temel konularda hala bir uzlaşma zemini bulunmadığını söyledi.



"Türkiye ile ilişkilerimizde istikrarlı bir ortamın korunması her iki halkın da yararına olacaktır." diyen,

Miçotakis, ilişkilerde "normalleşme" hedefinin esas olması gerektiğini ifade etti.