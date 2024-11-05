Hakan Fidan'ın önkoşuluna Suriye'den yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Suriye’yle normalleşme için “muhalefetle anlaşılmalı” ön şartı koymasına yanıt Suriye’den geldi. Suriyeli üst düzey bir diplomat “Aynı şeyi bizim de Türk Hükûmeti ile Fethullah Gülen arasındaki ilişkiler için söylediğimizi düşünün” dedi.



Uzun süredir sessiz yürüyen Türkiye - Suriye arka kapı diplomasisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “temas için aktif şekilde görev alacağız” açıklamasım yeni bir boyut kazandı. İki ilkenin şartları yeniden gündem geldi.



Suriye'nin "Türk Ordusu topraklarımızdan çekilsin" ön şartına karşılık Türkiye de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ağzından “Esad da muhalefetle anlaşmalı” karşılığı verdi. Suriye tarafı ise Fidan'ın açıklamalarına FETÖ'lü yanıt geldi. Aydınlık Gazetesine konuşan Suriyeli üst düzey bir diplomat “Bizim de FETÖ ile anlaşın dediğimiz düşünün” dedi. Suriyeli diplomat Suriye muhalefetinin gerçek bir muhalefet olmadığını belirtti.



“Bu bir iç meseledir. Hiçbir ülke başka bir ülkedeki hükümete, muhalefetinle şunu yap, bunu yap demez” diyen diplomat “Buna normalleşme değil hegemonya denir” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Suriye Ulusal Uzlaşı Komitesi Sözcüsü Ömer Rahmon da konuyu değerlendirdi. Rahmon, “Suriye Devleti’nin uluslararası garantiler olmadan muhalefetle diyalog kuracağını düşünmüyorum. Suriye Devleti, bu muhalefetin Türkiye ve diğer ülkeler tarafından yönlendirildiğine inanıyor” ifadelerini kullandı.