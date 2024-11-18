Hamas Siyasi Bürosu iddialarına Dışişleri'nden net yanıt

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hamas Siyasi Bürosu iddialarına Dışişleri'nden net yanıt
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtirken, bürolarının Türkiye’ye taşındığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

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