Hamas Siyasi Bürosu iddialarına Dışişleri'nden net yanıt
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtirken, bürolarının Türkiye’ye taşındığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını vurguladı.