Hindistan – Pakistan gerilimi büyüyor: Suların savaşı mı başlıyor?

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Erenel, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Erenel’e göre, Hindistan’ın Pakistan topraklarına yönelik saldırısı yalnızca ikili bir çatışma değil, aynı zamanda Çin’e karşı da bir hamle.

“1947’den bu yana Pakistan ve Hindistan arasında birçok kriz yaşandı. Ancak İndus Suları Anlaşması, bugüne kadar bozulmayan tek uzlaşmaydı. Şimdi onun da ihlal edildiğini görüyoruz.”

Erenel, Hindistan’ın önce Pakistan’a su akışını kestiğini, ardından da askeri harekâta başladığını belirtiyor. Bu durumun yalnızca Pakistan’ı değil, Çin’i de hedef alan bir strateji olduğunu savunuyor.

“Bu saldırının bahanesi ne olursa olsun, ben bu hamleyi Çin’e karşı yapılmış dolaylı bir saldırı olarak değerlendiriyorum.”

“Hindistan artık jeopolitik eksende yeni bir güç olarak ortaya çıkıyor.”

Modi yönetiminin dış politikada daha önceki dönemlerin aksine, ABD ile paralel adımlar attığını vurgulayan Erenel, Hindistan’ın bağlantısızlık ilkesinden uzaklaştığını ifade ediyor.

“Modi’nin yeniden seçilmesiyle birlikte Hindistan artık ABD'nin doğrudan eksenine girmese de onunla birlikte hareket eden bir çizgiye kaydı.”

Gerilimin, ABD’nin bölgedeki politikalarıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Erenel, Washington’un bu çatışmadan ‘kontrollü bir kriz’ çıkarmayı hedeflediğini öne sürdü.

“Hindistan açıklamalarında sadece askeri tesisleri değil, terör unsurlarını hedef aldığını söyledi. Pakistan ise karşılık vereceğini duyurdu. Bu tarz adımlara biz uluslararası ilişkilerde ‘kontrollü tırmanış’ diyoruz. ABD de bu süreci böyle görmek istiyor.”