Hindistan, Pakistan’a misilleme saldırısı düzenledi: Sükûnet sağlandı

Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes resmen yürürlüğe girmiş olsa da gerilim hâlâ devam ediyor.

Yeni Delhi Yönetimi, Pakistan’ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Hindistan’ın misilleme saldırısında bulunduğunu açıkladı. Öte yandan, Pakistan tarafı ateşkes ihlali iddialarını reddetti.

Ateşkesin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Hindistan’a karşı elde ettiği zaferin sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zafer olduğunu vurguladı. Şerif, bu başarıyı "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Şerif, ayrıca ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler’e, bölgede yapıcı roller üstlendikleri için teşekkürlerini iletti.