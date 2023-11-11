İki Lider Aynı Zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad Görüşecek mi?

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'ne üye ülkelerin liderleri, Suudi Arabistan'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek için toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılmak için bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Dün de Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, aynı toplantıya katılmak üzere Riyad'a gitmişti.

Erdoğan ve Esad Aynı Zirvede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılacak.

Zirvede, İslam aleminin temsilcileri, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede katılımcılara hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad da acil toplanan Arap-İslam zirvesine katılmak üzere dün akşam Riyad’a geldi. Toplantıda iki lider arasında diplomatik temas olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad aynı zirvede buluşmuş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Daha Önce "Görüşebiliriz" Sinyali Vermişti

Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı bir açıklamada Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat ile 2021 yılında görüştüğünü söylemişti. Bu açıklamadan sonra Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme adımları gelmeye başlamıştı. 2022 yılının ortalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz” ifadelerini kullanmıştı. Yine başka bir açıklamasında "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız" demişti. İki ülke arasındaki üst düzey heyetler, Rusya'nın ev sahipliğinde 2022'den bu yana görüşmelere başlamıştı. Görüşmelere daha sonra İran da katıldı.