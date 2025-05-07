İki nükleer güç çatıştı: Dünya itidal çağrısı yapıyor

Hindistan ile Pakistan arasında uzun süredir tırmanan gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerekçe göstererek Pakistan topraklarını hedef aldı.

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İki nükleer güç çatıştı: Dünya itidal çağrısı yapıyor
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Hint ordusu, Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesi dahil olmak üzere çeşitli noktalara füze saldırıları düzenledi. Açıklamada, "terör yapılanması" olarak tanımlanan 9 hedefin başarıyla vurulduğu belirtildi.

İslamabad yönetimi ise saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını savundu. Pakistanlı güvenlik kaynakları, Hindistan’a ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etti. Bölgeden gelen görüntülerde Hindistan’a ait bir hava aracının enkazı yer aldı.

Saldırılar sonucu en az 26 kişi hayatını kaybederken 46 kişi yaralandı. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarına "belirlenecek yer ve zamanda" karşılık verileceğini duyurdu.

Çatışma ihtimalinin büyümesi uluslararası endişeleri artırdı. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok ülkeden taraflara itidal çağrısı yapıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüşerek yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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