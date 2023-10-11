Irak'tan Türkiye Açıklaması: "Türkiye'ye Yönelik Terör Saldırılarına İzin Vermeyiz"

Irak'tan "Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına izin vermeyiz" açıklaması geldi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul konuştu. Resul, Türkiye ile muhtemel bir güvenlik anlaşmasının imzalanabileceğini söyledi.

Irak'tan Türkiye Açıklaması: "Türkiye'ye Yönelik Terör Saldırılarına İzin Vermeyiz"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Türkiye ile muhtemel bir güvenlik anlaşmasının imzalanabileceğini söyledi. Türkiye'ye yönelik PKK terör örgütünün olası bir saldırısına izin vermeyeceklerini belirtti.

 "Türkiye'ye Yönelik Terör Saldırılarına İzin Vermeyiz"

- General Resul, "Türkiye ile iyi ilişkiler içindeyiz. Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz de gayet iyi." ifadesini kullandı. Irak'ın komşu ülkelere saldırı sahası olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

- Resul, "Irak'tan Türkiye'ye veya herhangi bir komşu ülkeye terör saldırıları yapılmasına izin vermeyiz. Irak Dışişleri Bakanlığı ve diplomasimiz, İran ile olduğu gibi Türkiye ile de olumlu ve büyük sonuçlara varma gücüne sahip. Bazı unsurların Türkiye ve Türk ordusuna karşı gerginlik içeren adımlar atmasına da izin vermeyiz." dedi.

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