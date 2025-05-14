İran-Amerika hattı yeniden geriliyor: Müzakereler öncesi restleşme

Nükleer müzakerelerin 5’inci turu öncesinde gözler yeniden İran-ABD hattına çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Suudi Arabistan ziyaretinde konuşan Trump, İran ile anlaşmaya açık olduğunu vurguladı.

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İran-Amerika hattı yeniden geriliyor: Müzakereler öncesi restleşme
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Ancak Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçenek yerine bu kez ekonomik yaptırımlarla tehdit etti.

“İran liderliği bu zeytin dalını reddederse, o zaman maksimum baskı uygulamak dışında seçeneğimiz kalmaz. İran petrol ihracatını daha önce yaptığım gibi sıfıra indireceğim. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Bunu önlemek için hiçbir adımı atlamam.”

Trump’ın bu sözlerine Tahran’dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, ABD’yi çifte standartla suçladı.

“ABD Başkanı, İsrail’in bölgedeki tüm suçlarını görmezden geliyor. İran’ı tehdit olarak göstermek, gerçeği çarpıtmaktır. Gazze’de 60 bin insanı öldüren kim? Bu gerçekler bilinçli olarak göz ardı ediliyor.”

Erakçi, ülkenin ekonomik sorunlarının kaynağının da doğrudan ABD olduğunu söyledi.

“Son 40 yılı aşkın süredir yaptırımlar, tehditler ve baskılarla İran’ın ilerlemesini engelleyen ülke Amerika’dır. Asıl amaç, bağımsız olmayan, söz dinleyen bir İran yaratmaktır. Bu da İran halkının onuruna ve haysiyetine aykırıdır.”

Öte yandan sadece Washington ile değil, Avrupa ülkeleriyle de diplomatik trafik yoğun. İran, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakan yardımcıları, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul’da bir araya gelecek. Zirvede nükleer müzakerelerin son durumu ele alınacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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