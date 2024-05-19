İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Abdullahiyan'ı arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den destek

AFAD, yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ve beraberindekilerin arama kurtarma çalışmalarına destek için 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 aracın yola çıktığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Abdullahiyan'ı arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den destek
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Abdullahiyan'ı arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den destek
Editör: Uğur Çam

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den destek gitti. AFAD'tan yapılan açıklamda, İran'ın gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep ettiği ve talep üzerine Türkiye'nin bölgeye arama kurtarma ekipleri sev ettiği açıklandı.

VAN VE ERZURUM'DAN YOLA ÇIKTILAR

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır. İran, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
İran Kızılayı Reisi'nin helikopteriyle iletişim kurulduğunu aktardıİran Kızılayı Reisi'nin helikopteriyle iletişim kurulduğunu aktardıDünya
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