İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Pekin'e gidiyor! Çin ile kritik randevu çarşamba günü

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre Arakçi, çarşamba günü Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelerek kapsamlı bir ikili görüşme gerçekleştirecek.

PEKİN'DE GÜNDEM ÇATIŞMALARIN SONA ERDİRİLMESİ VE DİPLOMASİ

İki bakanın Temmuz ayındaki temaslarının ardından gerçekleşecek yeni randevunun öne çıkan başlıkları şunlar:

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının durdurulması ve bölgesel ateşkesin sağlanması amacıyla Pekin yönetiminin üstlenebileceği arabuluculuk ve diplomatik girişimler detaylı şekilde ele alınacak.

Devam eden savaşın uluslararası enerji piyasaları, boğaz geçişleri ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki ekonomik tahribatının azaltılması yönündeki adımlar masaya yatırılacak.

BRICS ZİRVESİ'NDEKİ TEMASIN ARDINDAN İKİNCİ BULUŞMA

Wang Yi ile Abbas Arakçi, hafta sonunda Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Zirvesi marjında da bir araya gelerek kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirmişti. Pekin’deki çarşamba randevusunun, Yeni Delhi'deki ayaküstü temasların ardından kapsamlı bir stratejik istişareye dönüşeceği belirtiliyor.