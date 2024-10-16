İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye'ye geliyor

İran'ın dış politika lideri Abbas Arakçi'nin, artan bölgesel tansiyonu ele almak amacıyla Ürdün, Mısır ve Türkiye'ye resmi bir tur düzenleyeceği belirtildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye'ye geliyor
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İran'ın dış politika lideri Abbas Arakçi'nin, artan bölgesel tansiyonu ele almak amacıyla Ürdün, Mısır ve Türkiye'ye resmi bir tur düzenleyeceği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen demeçte, Arakçi'nin, İran ile İsrail arasındaki gerilimi azaltma çabası olarak bu ülkeleri ziyaret edeceği açıklandı. Bakanlık, "Arakçi'nin ziyaretleri, bölgedeki soykırım, vahşet ve saldırgan eylemlerin son bulması için yürüttüğümüz diplomatik girişimlerin bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

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