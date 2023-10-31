İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor. İki Bakanın gündeminde Filistin ve bölgesel ilişkiler olacak.

İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 1 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 1 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İranlı mevkidaşıyla, başta Filistin'deki gelişmeler olmak üzere gündemdeki bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele alacağı ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Gazze'deki Saldırılara İlişkin Yazılı Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in en az 100 kişinin ölümüne yol açan saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Kenani, başta BM ve BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan, "ırkçı Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurma konusunda üzerine düşen uluslararası sorumluluğu bir an önce yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

Kenani, İsrail'in mülteci kampına düzenlediği saldırıyla uzun savaş suçları listesine bir leke daha eklediğini ifade etti.

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