İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için...

"Egemenlik uygulanmasına yönelik" yeni hamle deniz trafiğini nasıl etkileyecek? İşte İran devlet televizyonundan duyurulan o kararın tüm detayları...

"EGEMENLİK MEKANİZMASI" DEVREDE

İran devlet televizyonu Press TV, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik yeni bir denetim sürecinin başladığını duyurdu. Tahran yönetiminden yapılan resmi açıklamada, "Hürmüz Boğazı üzerinde egemenlik uygulanmasına yönelik yeni bir mekanizma İran tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GEÇİŞ İÇİN "İNFO@PGSA.İR" ŞARTI

Yeni sürece göre, boğazı kullanmak isteyen gemilerin "[email protected]" adresi üzerinden iletişime geçmesi gerekiyor. Bu adres üzerinden geçiş kuralları hakkında bilgilendirilecek olan gemiler, kurallar çerçevesinde izin alarak yollarına devam edebilecek.

ROTA DIŞINA MÜDAHALE UYARISI

Kararın hemen ardından Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden sert bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, belirlenen koridorun dışındaki güzergahları kullanan gemilere doğrudan müdahale edileceği ilan edildi. Boğazdaki yeni kurallar, küresel enerji güvenliği açısından yakından takip ediliyor.